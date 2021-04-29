 

Медики назвали основные симптомы, остающиеся через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19

29.04.2021, 21:16, Разное
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Медики из Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали состояние здоровья пациентов после выздоровления от COVID-19. Они выявили ряд симптомов, способных сохраняться несколько месяцев после заражения инфекцией, вызывающей серьезные изменения в человеческом организме.
Согласно данным исследования, опубликованного в издании NatureTrusted Source, у людей с более тяжелым протеканием заболевания в начале повышена вероятность развития таких долгосрочных осложнений, как болезни сердечно-сосудистой системы и почек, являющихся вторичными по отношению к коронавирусу. Изучением показателей здоровья людей по прошествии шести месяцев после заражения COVID-19 занимался доцент медицинского факультета Вашингтонского университета Зияд Аль-Али. Он проанализировал базу данных Министерства по делам ветеранов США вместе с коллегами и выявил, что у переболевших коронавирусом риск возникновения диабета, почечных осложнений или проблем с сердцем был наиболее высоким.

Во всем мире было зарегистрировано свыше 149 миллионов случаев заболевания коронавирусом и специалисты предполагают, что около 10% (14,9 миллиона) человек будут носителями долгосрочных симптомов, проявляющихся спустя несколько недель после начала заболевания. У некоторых пациентов, перенесших COVID-19, сердечные заболевания, сахарный диабет и нарушения работы почек могут проявиться в далеком будущем.

Медицинские специалисты и исследователи пока не смогли установить точную причину и связь между коронавирусом и развитием долгосрочных осложнений. По мнению некоторых экспертов, появление подобных симптомов может оказаться результатом вызванного COVID-19 воспаления, или выявлением основного состояния.

Источник: www.healthline.com



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