Мнение: Коротко о разном. 29.04.2021

Коротко о разном.

1. Болгария по клоунскому делу с взрывами складов в Чехии и Болгарии выслала российского дипломата. МИД РФ уже сообщил, что непременно ответит на это.

Сюда же можно отнести и прекращение в Чехии рассмотрения возможности допуска вакцины "Спутник V". Вот таким нехитрым образом, путем информационного вброса про Петрова и Боширова торпедировали и проблемную ситуацию с вакциной, и с допуском "Росатома" к проекту строительства АЭС в Чехии. То, что вся история шита белыми нитками, инициаторов конечно нисколько не заботит. То, что бывший и действующий президент Чехии высказали сомнения в этой истории (к ним еще один из министров присоединилась), мало кого волнует – недовольство вассалов спишут на европейское фрондерство, а то и на происки агентов Путина.

2. "Штабы Навального" сегодня официально прекратили свое существование. Организаторы закрыли их, чтобы не получить на выходе целый ворох уголовных дел по обвинению в экстремизме. Также сегодня на Навального завели новое уголовное дело, где ему светит 4 года по той же статье, по которой уже посадили "Бога Кузю". Доктор сказал в морг – в значит в морг. В фигуральном смысле конечно же. На самом деле, нечто подобное могло легко произойти и 5 и 10 лет назад. Просто тогда персонаж был полезен контролирующим органам, а сейчас пользы от него нет.

Кстати, на закрашенной вчера будке с Навальным появилась надпись "Выбирай правильных героев". Осталось узнать фамилии.

3. ФБР провело внезапный обыск у личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который занимался расследование коррупции Байдена на Украине.

Разумеется, это попытка подчистить хвосты, так как Джулиани активно копал пахучую коррупционную кучу на Украине, накопав там немало компромата на Байдена и его сына. Естественно, сейчас его обвиняют в пособничестве во вмешательстве украинских олигархов в американские выборы. Что за времена, только ленивый не вмешивается в американские выборы. Где же былой почет и уважение к американскому избирательному процессу? Джулиани конечно вряд ли посадят, но нервы ему потреплют. Плюс с оказией, попытаются сделать так, чтобы данное дело хотя бы чуть-чуть забрызгало Трампа. Тут стоит помнить, что ФБР активно занималась фальсификациями Рашагейта, так что честной игры тут не будет.

4. Кремль фактически подтвердил все основные утверждения версии КГБ Белоруссии о подготовке убийства Лукашенко (см фильм "Убийство Лукашенко"), акцентировав внимание на участии американского государства в подготовке убийства Лукашенко и блокированию энергосистемы Белоруссии (как это скажем было в Венесуэле, когда атаковав дамбу "Эль-Гури" США вызвали системные проблемы с электроэнергией в стране). Пока что Кремль называет спонсора попытки переворота в Белоруссии – "государств X", очевидно подразумевая США, приберегая прямые обвинения на потом, ограничиваясь кампанией в медиа. Разумеется, столь выгодную историю будут раскручивать долго и упорно, постоянно поднимая тему гипотетической причастности Байдена к подготовке убийства Лукашенко.

5. Турция очень хочет, чтобы инспекторы из России приехали в страну, проверили эпидемическую ситуацию в стране и ускорили возобновление авиасообщения. Вопрос для Эрдогана настолько важен, что глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Турция в любое время готова принять российских инспекторов. Спешка турок понятна – авиасообщения в Турцию нет, а в Крым и Египет есть. Миллиарды долларов могут утечь мимо турецких карманов. Россия конечно может утереться после турецких шпилек по Крыму, но ударит в ответ она по наиболее болезненному для Эрдогана месту – по хлипкой турецкой экономике, как это уже было пару раз. Поэтому после серии демонстраций в стиле "Турция Стронг", турки сейчас больше озабочены вопросом, как бы выпросить у Москвы возобновление авиасообщения. Не в последнюю очередь это происходит потому, что туристическое лобби давит на блок правящих партий, которые вынуждены реагировать на недовольство турецкого бизнеса. Разумеется, официально все из-за коронавируса. Ну а с точки зрения российско-турецких отношений, довольно стандартные трения и взаимные подколки, которые конечно же будут решены в рамках очередных договорняков, тем более МИД РФ похвалил Турцию за ее "самостоятельность" перед лицом давления США. Так что в целом "тесная дружба" продолжается. но есть нюансы.

PS. Давеча умер смешной мужик из Испании, который на старости лет поймал всемирную славу и стал ходячим мемом в стиле Эдуарда Хиля времен "тро-ло-ло". Я, если честно, даже не знал, как его зовут. Но оригинальный ролик и качественные его переделки под различные темы (тут он уверенно соперничал с переделками сцены истерики Гитлера из фильма "Бункер") неизменно поднимали настроение. В целом, мужик дарил радость и позитив. Помянем его заразительным смехом.

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