В Украину 30 апреля доставят еще одну партию китайской вакцины от коронавируса – Степанов

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook 29 апреля.

“Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетит 500 тыс. доз из нашего контракта на 1,9 млн доз”, – написал он.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/917978795411783

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

В Украине сделали 629,1 тыс. прививок против коронавируса, полностью завершили вакцинацию (получили две дозы) 10 человек.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Китайскую вакцину Украина закупает через посредника – украинскую компанию “Лекхим”. Минздрав планирует закупить у “Лекхима” 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Всего компания получила квоту на ввоз в Украину в первом полугодии 2021 года 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech.

Организация StateWatch сообщала, что до 31 марта в Украину должно было поступить 700 тыс. доз вакцины CoronaVac, а остальная партия (1,2 млн доз) – не позднее 31 марта. Если до 31 мая компания “Лекхим” не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП “Медицинские закупки” 100% уплаченной предоплаты. Стороны могут подписать дополнительные соглашения для продления срока поставки, говорили в организации.

В “Лекхиме” заявили, что окончательная эффективность вакцины CoronaVac составляет 83,5%. Такой вывод был сделан по итогам завершения третьего этапа клинических исследований препарата в Турции. Исследования проводились также в Индонезии и Бразилии, и там вакцина показывала меньшую эффективность.

CoronaVac не входит в список вакцин против COVID-19, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения (в списке сейчас значатся препараты от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и два варианта вакцины от Oxford/AstraZeneca), но она зарегистрирована и применяется в ряде стран, в том числе в Китае, Турции и Индонезии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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