 

Житель села под Николаевом купил печать и объявил себя новым сельским головой. К нему пришла СБУ

29.04.2021, 21:12, Новости дня
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В СБУ заявляют, что создание фейкового совета инициировал местный сторонник идеологии так называемого “народовластия” для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. По информации следствия в декабре 2020 года он участвовал во “всеукраинском национальном конгрессе” в Киеве, целью которого было создание системы параллельных органов власти в Украине.

Сообщается, что мужчина собрал односельчан, которые незаконно избрали его новым “сельским головой”, а также подготовил ряд документов, которые должны были легализовать “орган самоуправления”. Также он размещал в соцсетях сообщения о своей деятельности.

Как уточняют в Офисе генпрокурора, 27 сентября 2020 года житель села Покровка приобрел печать с надписью “Покровский сельский совет” и направил письма в государственные органы, в частности, территориальной избирательной комиссии, в которых объявлял о прекращении полномочий действующего Покровского сельского головы и назначал себя новым “сельским головой”.

Во время обысков правоохранители изъяли у “сельского головы” печать, которая использовалась при переписке с государственными учреждениями Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:В октябре 2020 года СБУ сообщила о блокировке создания фейкового горсовета в Хмельницком. По данным СБУ, его координировали спецслужбы России. Участники группы выбрали “главу” и “депутатов” фальшивого городского совета и провозгласили ликвидацию действующего горсовета Хмельницкого.
Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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