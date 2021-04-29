Житель села под Николаевом купил печать и объявил себя новым сельским головой. К нему пришла СБУ

В СБУ заявляют, что создание фейкового совета инициировал местный сторонник идеологии так называемого “народовластия” для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. По информации следствия в декабре 2020 года он участвовал во “всеукраинском национальном конгрессе” в Киеве, целью которого было создание системы параллельных органов власти в Украине.

Сообщается, что мужчина собрал односельчан, которые незаконно избрали его новым “сельским головой”, а также подготовил ряд документов, которые должны были легализовать “орган самоуправления”. Также он размещал в соцсетях сообщения о своей деятельности.

Как уточняют в Офисе генпрокурора, 27 сентября 2020 года житель села Покровка приобрел печать с надписью “Покровский сельский совет” и направил письма в государственные органы, в частности, территориальной избирательной комиссии, в которых объявлял о прекращении полномочий действующего Покровского сельского головы и назначал себя новым “сельским головой”.

Во время обысков правоохранители изъяли у “сельского головы” печать, которая использовалась при переписке с государственными учреждениями Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:В октябре 2020 года СБУ сообщила о блокировке создания фейкового горсовета в Хмельницком. По данным СБУ, его координировали спецслужбы России. Участники группы выбрали “главу” и “депутатов” фальшивого городского совета и провозгласили ликвидацию действующего горсовета Хмельницкого.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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