 

В Израиле обнаружили “индийский” штамм коронавируса среди вакцинированных

29.04.2021, 21:12, Новости дня
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24 человека, инфицированных штаммом B.1.617, недавно вернулись из-за границы, остальные 17 человек заразились “индийским” вариантом коронавируса внутри страны, в их числе – пятеро школьников. Сообщается, что Минздрав Израиля и силовики проводят широкомасштабное тестирование от COVID-19 в школах, в которые учатся дети.

В то же время, 21 человек с положительным результатом теста на “индийский” штамм – иностранцы.

Haaretz отмечает, что на прошлой неделе Израиль запретил въезд туристам из Индии, позволив въезжать в страну только 300 индийским воспитателям и студентам. Они будут обязаны пройти карантин в отелях, предназначенных для прибывающих из Индии, если не выздоровели от COVID-19 или не были вакцинированы против коронавируса в Израиле.

Как пишет издание, в марте около 1 тыс. человек приехали в Израиль из Индии, из них были вакцинированы около четверти. В 63-х случаях коронавирус был подтвержден, но не обязательно “индийским” штаммом.

Контекст:Согласно информации минздрава Израиля, на 29 апреля 2021 года больше 54% жителей страны (более 5 млн человек) получили две дозы вакцины против коронавируса Pfizer/BioNTech. За последние сутки подтверждено 98 новых случаев COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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