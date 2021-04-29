 

Суд отказался смягчать меру пресечения для Семенченко

29.04.2021, 21:12, Новости дня
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“Отказали защите в изменении меры пресечения… Данная статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и не смягчает в настоящее время, что, мы считаем, является признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц”, – сказал он. 

По словам адвоката, определение суда обжалованию не подлежит. 

Это уже вторая попытка защиты смягчить меру пресечения Семенченко – 7 апреля апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. Экс-нардепа арестовали 26 марта, срок действия меры пресечения истекает 24 мая. 

Контекст:Вечером 24 марта СБУ сообщила о разоблачении незаконного военизированного формирования – частной военной компании. Ее деятельность, по данным спецслужбы, организовали Семенченко и предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ.
По данным СБУ, фигуранты дела также незаконно поставляли оружие из РФ и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.
Семенченко отрицает все обвинения. “Все оружие, которое показали, якобы найденное в этом лагере, было откопано в лесу, к нам не имеет никакого отношения. […] Я и мои товарищи ни в чем не виновны. Все, что происходит сейчас, – спецоперация РФ”, – заявил он.
Семенченко и Шевченко вручили подозрения по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 26 марта Шевченко арестовали с альтернативой залога в 5 млн грн, 29 марта за него внесли залог, Шевченко выпустили из СИЗО. Семенченко арестовали без права залога.
Представители СБУ сообщили, что в этом деле подозрения вручены шести лицам, включая Семенченко, Шевченко и фигуранта старого дела о коррупции в “Укроборонпроме” Андрея Рогозу.
Вероятно, на самом деле подозрений уже больше – суд отправил под домашний арест четырех фигурантов дела: бывших добровольцев батальона “Донбасс” Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, а также бывшего командира батальона Анатолия Виногродского.
Известно также, что одного из фигурантов дела суд освободил от уголовной ответственности за информацию о создании ЧВК.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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