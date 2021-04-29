“Работай, Коля”. Тищенко рассказал, как Зеленский отреагировал на его вечеринку в разгар карантина

Об этом сообщает “Цензор.НЕТ”.

Тищенко спросили о реакции президента на мероприятие.

“Работай, Коля. Лучше всех работай”, – передал он слова Зеленского.

Издание пишет, что нардеп “бросил на ходу” эту фразу. Тищенко, не ответив на вопросы, какое решение приняла фракция “Слуга народа” по этому поводу и заплатил ли он штраф, молча вышел из зала для СМИ, отмечает “Цензор.НЕТ”.

Контекст:18 апреля прошла вечеринка в киевской гостинице Fairmont, которую Тищенко устроил, невзирая на локдаун, в честь дня рождения своей супруги. Полиция на основании сообщений о вечеринке открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Один из помощников Тищенко заявлял, что празднование проходит дома у нардепа, но позднее Тищенко признал, что отмечали в “узком и почти семейном” кругу в гостинице.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 20 апреля сказал, что фракция ждет от Тищенко объяснений, так как “пока не может с ним полноценно прокоммуницировать”. Сам Тищенко признал, что поступок был “несколько вызывающим”. Однако “самого факта нарушения нет”, считает он.

22 апреля на заседании фракции заслушали объяснения Тищенко. Фракция в итоге пришла к выводу, что нардеп оплатит максимально предусмотренный законодательством штраф. Окончательное решение в отношении него примет политсовет партии. Сам Тищенко перед заседанием сказал, что “очень сильно любит жену”. Скандал с празднованием он считает “политическим заказом” оппонентов.

По данным киевской Госпродпотребслужбы, отвечать за вечеринку Тищенко будет только администрация гостиницы и ресторана.

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