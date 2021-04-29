В Москве рэпер проснулся после драки с друзьями с обожженным задом

Наутро после вечеринки, которая была столь бурной, что окончания ее он не помнит, 22-летний рэпер проснулся на лавочке на северо-западе Москвы в синяках и ссадинах и с обожженной ягодицей. Подозрение молодого человека пало на его друзей, с которыми он накануне устраивал кутеж.

Товарищи начинающего музыканта отпираться не стали. Они признались, что надавали тумаков рэперу, однако в костер его не бросали, передает РИА ФАН. Там он мог оказаться уже самостоятельно, предположили они.

Молодой человек решил не обращаться в полицию. Известно, что юноша не только читает рэп, но и устроился на нормальную работу. Он курьер.