Хабаровским пенсионерам вместо обещанного за прививку от коронавируса десятка яиц выдали только девяток

В Хабаровском крае разгорелся скандал после того, как местные власти пообещали гражданам старше 60 лет, сделавшим прививку от коронавируса, бесплатно выдать по десятку яиц.

Пенсионеры, простоявшие после объявления о подарке по несколько часов в очереди на вакцинацию, уверяют, что яиц в выданной упаковке оказалось только девять.

– Я с 6 утра караулила, занимала очередь себе и подругам, чтобы яиц точно хватило на всех. Наконец, мне сделали этот укол и сразу же дали коробку с яйцами. Меня с самого начала насторожила её квадратная форма, а когда я её открыла, то увидела, что одного яйца не хватает. Если власть так подло нас обманывает с каким-то яйцом, то что же тогда говорить о самой вакцине? – гневно вопрошает пенсионерка Мария Антонова.

Впрочем, уже к полудню очереди в прививочных пунктах, достигшие к тому времени нескольких сотен человек, начали редеть – закончилась вакцина. Несколько десятков пенсионеров объявили, что никуда не уйдут и останутся ночевать у дверей больниц, предполагая, что закончилась не вакцина, а именно яйца.

Ситуацию прокомментировал зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов:

– Для стимулирования вакцинации уязвимых групп населения мы заключили договор с птицефабриками о поставке яиц по рыночной цене за десяток, но, к сожалению, никто не посмотрел, что там на самом деле находится в коробках. Очень обидно за то, как были потрачены средства областного бюджета, но сейчас мы ищем пути выхода из ситуации.

По словам источника из областного минздрава, “недостающее” яйцо планируется передать пенсионерам через 3 недели во время укола вторым компонентом вакцины.

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