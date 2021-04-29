Мнение: Для сотрудников пресс-служб музеев, памятка

Тема: для специализированных журналистов ходить в музей — работа, а не удовольствие для отдыха.

Пожалуйста, не назначайте пресс-мероприятия на субботу и воскресенье. Эти дни — не рабочие, а выходные.

Только вечерние вернисажи, после 18.00, без пресс-показов днем — это формат для частных галерей, с их более интимным пространством и, обычно, меньшим количеством работ на стенах. Многие из журналистов предпочтут сходить днем в музей на пресс-показ и нормально посмотреть экспонаты, а не напрягаться вечером на вечеринке, добавив к нагрузке table-talk и social drinking. (Или они выберут пойти вечером на вернисаж в дружественную частную галерею и там пить шампанское, не "работая" профессиональным разглядыванием экспонатов). Пожалуйста, не пренебрегайте организацией дневных пресс-показов, если у вас есть такая возможность.

В понедельник многие музеи делают показы днем, т.к. у них это выходной, и нет публики. Понедельник и без того день тяжелый. Если вы можете только вернисаж организовать, не ставьте его на вечер понедельника, будьте гуманистами.

Не назначайте свои открытия на тот же день, что Кремль, ГМИИ и ГТГ (в двух последних случаях речь идет о крупных проектах; с более мелкими пересечься не так страшно).

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Что еще включить в список, коллеги? Именно по теме "это труд в рабочие часы"?

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UPD от коллег:

Для радио-журналиста важно иметь возможность записать что-то в относительной тишине.

Новостник не имеет возможности провести на выставке час.

К вопросу об "экскурсиях" на пресс-показах. Выбирайте, кого придаете журналистам для рассказа. Не надо обкатывать на прессе длинные экскурсии для широкой, особенно детской, публики. Арт-критику не обязательно сообщать, что Шишкин был пейзажистом, а пейзаж – это когда природа.

По возможности заранее обозначьте, когда на мероприятии планируются торжественные речи (которые и так будут или были в разосланных пресс-релизах), а когда – пресс-подход с возможностью задать свои вопросы. Как минимум для агентств это важно, про специфику вашего сегмента не в курсе. За возможность приехать к 10:15 вместо 9:30 с регистрацией и церемониями я пресс-службу готова расцеловать. Потому что вставать на час раньше и тратить личное время на работу ради торжественного приветствия очень неприятно.

Хм, есть расхождения по нескольким пунктам. На мой взгляд. 1. Вернисажи в выходные дни удобны только в одном случае – если мероприятие за городом на открытом воздухе или в удаленном музее типа Царицыно (что по чти одно и то же) – т.е. на весь день история. Но тогда вы потеряете ваших обычных посетителей, которые покупают билеты за деньги. 2. Вернисажи я обычно всем рекомендую назначать именно на понедельник, т.к. меньше шансов пересечься с кем-то еще (только с ГМИИ, но одно пересечение это не критично, придут к вам после ГМИИ, или до). В крайнем случае вторник – пересечетесь с Кубом и с Винзаводом. Ни в коем случае ни на четверг! В четверг и так по 7-8 вернисажей всегда. 3. Далеко не всем журналистам удобен дневной пресс-показ. Дневной показ = половина рабочего дня убита. А крупные выставки открываются каждую неделю, а то и чаще. Как правило, у редактора работы столько, что просто нереально на эти показы. Поэтому, если вы приглашаете журналистов на дневной показ, не забудьте где-то внизу приписать "и вечером на вернисаж вас тоже ждем", чтобы журналисты не чувствовали себя вторым сортом.

Про четверг согласна. У них мёдом намазано, штоль. Вечер пятницы не занимайте тоже плиз, мы живые люди.

По теме "это труд в рабочие часы" у меня одно добавление – дорогие музеи, наступите на горло собственной жадности и пускайте к себе журналистов по пресс-картам, чтобы они могли посмотреть выставки не только во время пресс-показа, но и в любое удобное для себя время. Это увеличит их лояльность и любовь к вам без всяких усилий с вашей стороны. На заграницу ссылаться не буду, но даже в Москве ГИМ, ГМИИ, МАММ и Гараж уже это сделали, значит и вы сможете. Поверьте, это очень важно. Может быть, вам кажется, что 500 рублей за билет на выставку это небольшая сумма, но умножьте это хотя бы на 10 выставок, и получится уже значительная сумма, учитывая скромные зарплаты журналистов. Опять же, писать или звонить по такому мелкому поводу в пресс-службу – дополнительный геморрой и для журналиста, и для пресс-службы.

Если вы делаете пресс-конференцию (не показ выставки, а просто объявление о чем-нибудь, рассказ про ваши планы на год и т.д.), сделайте ее в онлайне или хотя бы устройте прямую онлайн-трансляцию. В нашей тут сфере завели себе новую эксклюзивность – подчёркнуто делать онли офлайн, потому что можем! Не прибавляет любви, честно говоря.

И еще – хорошо бы приглашать заранее, а не за день до события, как иногда бывает.

Позаботьтесь о том, чтобы вся информация, которую вы хотите обязательно донести до специалистов, раздавалась бы в электронном виде, а не в бумажном. И даже если вы дарите красивые каталоги, то основную информацию все равно нужно продублировать в электронном виде.

Если приглашаете прессу к 16.00 на открытие, а развеска ещё не готова, вы заставляете ждать журналистов ещё час (( и если в это время вы также расставляете бокалы на вернисаж к 19.00 «для избранных», а журналистам не предложили даже воды, то это такое…

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— Вот люто согласна по поводу субботних вернисажах в отдаленных музеях типа Царицыно, что это хорошо! Я сама в такие места вряд ли доеду в будний день, особенно если есть еще пара мероприятий в центре (понятно, в чью пользу тут будет выбор). В минувшее воскресенье совершенно чудесно съездила на открытие выставки в Царицыно

— Нет, для людей с детьми это не вариант вообще.

— Ну, как раз в такие музеи их обычно можно взять с собой и никто не против.

— Неа, это сразу — и не отдых, и не работа, а кошмар вообще-то будет.