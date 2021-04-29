В Турции начался полный локдаун

Полный локдаун, который продлится до 17 мая, начался в Турции в 19.00. На улицах становится все меньше машин и людей.

В столице Турции автомобилей меньше, чем в будние дни, но все еще достаточно. Улица Туналы, которая по вечерам является одной из самых оживленных, почти пуста, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса.

Жители Стамбула, Анкары и других крупных городов Турции стремятся покинуть их до начала локдауна вечером в четверг, на выезде из городов наблюдаются серьезные пробки.