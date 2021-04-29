 

Россия запросила индийский штамм коронавируса

29.04.2021, 20:40, Новости дня
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ запросила штамм коронавируса, распространяющийся в Индии.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

В четверг Индия обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели 379 тыс. 257 человек. По информации министерства здравоохранения республики, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев коронавируса, скончались более 204 тыс. человек.

Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.

В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.



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