Россия запросила индийский штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что РФ запросила штамм коронавируса, распространяющийся в Индии.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

В четверг Индия обновила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом: за минувшие сутки в стране COVID-19 заболели 379 тыс. 257 человек. По информации министерства здравоохранения республики, всего в стране зарегистрировано свыше 18,3 млн случаев коронавируса, скончались более 204 тыс. человек.

Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.

В среду Россия отправила в Дели два борта с экстренной гуманитарной помощью Индии.