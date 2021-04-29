Под другим углом: самые забавные моменты свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Разговор принца Уильяма с будущим тестем у алтаря

Многие рассказывали, что принц Уильям ужасно волновался в день бракосочетания, ровно как и невеста. Когда отец Кейт Миддлтон, Майкл Миддлтон, подвел свою дочь к алтарю, жених от стресса решил пошутить и снизить градус напряжения.

Мы планировали устроить маленькое семейное мероприятие,

– сказал Уильям своему будушему тестю. Кейт не удержалась от смеха, что, конечно, попало в трансляцию и объективы фотографов.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Майкл Миддлтон у алтаря

Жизнерадостные (и спортивные) священники

Со священниками жениху и невесте повезло: их женил Декан Вестминстера (глава Вестминстерского аббатства) доктор Джон Холл. Мужчина оказался непосредственным и раскрепощенным в своих эмоциях и совершенно не скрывал своих чувств перед тем, как провести церемонию бракосочетания. Помимо его широкой улыбки и заливистого смеха в трансляцию попал акробатический трюк его коллеги – священника Бена Шеуарда. Мужчина сделал колесо прямо в стенах аббатства, демонстрируя свою радость за Кейт и Уильяма, еще до прихода гостей. Но так как камеры были расставлены сильно заранее, этот момент увидели как комментаторы, так и зрители.

Этого мы точно не ожидали увидеть!

– со смехом сказал журналист ITV.

Декан Вестминстера, доктор Джон Холл перед началом свадьбы

Цветочница, которая стала мемом

Трехлетняя девочка по имени Грейс Ван Катсем – дочь Хью ван Катсема, близкого друга принца Уильяма – в тот день прославилась на весь мир. Ей поручили быть одной из цветочниц на свадьбе, но похоже, что она была не очень этому рада: еще сидя в машине и наблюдая за толпой людей, она недовольно морщилась от происходящего, а когда они с молодоженами вышли на балкон, то и вовсе закрыла уши руками. Фото в одночасье стало вирусным и превратилось в мем.

Цветочница Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 3-летняя Грейс Ван Катсем, едет к месту проведения церемонии

Трудности общения между гостями

В день свадьбы зала часовни в Вестминстерском аббатстве была заполнена людьми до предела. И, конечно, ни о каком комфортном общении в тот момент и речи идти не могло. Например, действующий на тот момент премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон никак не мог позвать кого-то, из-за чего ему даже пришлось встать с места.

Премьер-министр Великобритании (на тот момент) Дэвид Кэмерон

Любопытные пажи

Официальным фотографам, освещающим мероприятие, отвели место на балконах аббатства. Никто из взрослых не обращал на них никакого внимания, но только не любознательные дети – например, свадебные пажи.

Цветочницы и свадебные пажи

Многозначительные взгляды

Во время важных протокольных – а тем более королевских – мероприятий каждое слово на вес золота. Но даже мимолетные многозначительные взгляды всегда попадают в объективы папарацци. Так и произошло с дочерьми принца Эндрю и племянницами жениха – принцессами Евгенией и Беатрис. О чем они тогда думали, осталось загадкой.

Многозначительный зрительный контакт сестер-принцесс Евгении и Беатрис (их отец, принц Эндрю, справа)

Восторг Дэвида Бекхэма

Пожалуй, вторым по популярности после кадра недовольной цветочницы идет этот снимок известного футболиста. Его восторженная реакция на парадную форму военных – красную с золотой тесьмой – оказалась настолько искренней, что запомнилась зрителям надолго.

Дэвид Бекхэм в восторге от парадной формы

Приветствие подданных

По традиции, члены королевской семьи всегда проявляют уважением к подданным, пришедшим увидеть их вживую хотя бы краем глаза. Поэтому все они в знак приветствия машут рукой. Но если жениху и невесте, сидя в открытой карете, сделать это было довольно легко, то вот остальным, кто ехал в низких лимузинах, пришлось изрядно изогнуться, чтобы выглянуть в окно.

Принцесса беатрис и принцесса Евгения приветствуют подданных

Платье невесты

Трехметровый шлейф свадебного платья Кейт Миддлтон, хоть и не побил 8-метровый подол платья принцессы Дианы, но все равно был головной болью для всех. К алтарю его несла сестра невесты, Пиппа Миддлтон, а из машины его пришлось доставать отцу невесты. К чему, судя по этому фото, он был явно не готов.

Отец невесты, Майкл Миддлтон, и подол свадебного платья

В светлое будущее

Финальным моментом церемонии стали уезжающие на синем кабриолете молодожены. Тут и без слов все ясно – и Уильям, и, особенно, Кейт невероятно счастливы.

Счастливые молодожены Кейт Миддлтон и принц Уильям