Новая версия операционной системы HarmonyOS 2.0 проходит бета-тестирование

Китайская компания-изгой Huawei заявила, что уже начато бета-тестирование второй основной версии собственной операционной системы HarmonyOS 2.0.

В данный момент речь идет о закрытом процессе в ограниченном круге экспертов, отмечает разработчик. Однако, спустя некоторое время, когда операционка пройдет все этапы подготовки, ее выпустят в свободное плавание. Уже известны модули смартфонов Huawei, на которые планируют предустанавливать данную ОС.

Специалисты Huawei также рассказали об объеме данных, которые содержатся в HarmonyOS 2.0. Патч обновления займет от 2,87 до 6,2 гигабайта, утверждают они. Установив его, пользователи увидят принципиально новый дизайн интерфейса.