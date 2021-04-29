 

Новая версия операционной системы HarmonyOS 2.0 проходит бета-тестирование

29.04.2021, 20:28, Новости дня
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Китайская компания-изгой Huawei заявила, что уже начато бета-тестирование второй основной версии собственной операционной системы HarmonyOS 2.0.

В данный момент речь идет о закрытом процессе в ограниченном круге экспертов, отмечает разработчик. Однако, спустя некоторое время, когда операционка пройдет все этапы подготовки, ее выпустят в свободное плавание. Уже известны модули смартфонов Huawei, на которые планируют предустанавливать данную ОС.

Специалисты Huawei также рассказали об объеме данных, которые содержатся в HarmonyOS 2.0. Патч обновления займет от 2,87 до 6,2 гигабайта, утверждают они. Установив его, пользователи увидят принципиально новый дизайн интерфейса.



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