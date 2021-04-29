В компании Xiaomi объявили о старте мировых продаж смартфона Black Shark 4
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Представители компании Xiaomi объявили о начале запуска мировых продаж нового смартфона Black Shark 4, относящегося к классу игровых мобильных устройств.
Напомним, что презентация на территории КНР состоялась еще в прошлом месяце. Сейчас производитель рассказал о технических характеристиках так называемой глобальной версии гаджета.
В частности, смартфон получит 8 Гб оперативной памяти, если речь идет об аппарате с базовой ценой в 500 американских долларов. Основная память составит 128 Гб. Увеличение данных показателей вдвое будет означать автоматическое подорожание еще на сотню «зеленых». Купить смартфон в свободной продаже можно будет, начиная с шестого мая текущего года, обещают в компании.
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