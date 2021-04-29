Ученые: За последние 20 лет на Земле значительно ускорилось таяние льда

Согласно последним научным исследованиям, за последние 20 лет значительно ускорилось таяние льда на Земле. Темпы сокращения ледников могут показать, насколько быстро повышается уровень моря. Ситуация усугубляется тем, что изменение климата ведет к росту средних глобальных температур.

Ледники теряют массу не только из-за таяния льда. Также на этот процесс влияют другие факторы, а именно сублимация – испарение воды прямо изо льда. Ученые говорят о том, что оценка скорости, с которой сокращаются ледники, заведомо ложная задача. Предыдущие данные основываются на проведении полевых исследований, в которых рассматривали только несколько сотен ледников. Кроме этого, были получены достаточно скудные спутниковые данные, с ограниченным разрешением.

Для того, чтобы получить более точную оценку ситуации с ледниками, команда ученых решила использовать аэрофотоснимки и спутниковые изображения. При этом, охват в этот раз был более 200 тысяч ледников, что составляет почти все объекты на Земле. Это позволило сделать специалистам более точные оценки.

Источник: glas.ru