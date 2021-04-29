Археологи обнаружили первую в мире беременную древнеегипетскую мумию спустя 2000 лет

Археологи, представляющие Национальный музей в Варшаве (Польша), обнаружили первую в мире беременную древнеегипетскую мумию. Неожиданное открытие было сделано спустя 2000 лет, сообщается в издании Express.

Согласно анализу египетской мумии, на момент смерти женщине было не больше 30 лет, а срок беременности женщины – 28 недель. Забальзамированный труп первого века до н.э. находится в коллекции музея с 1917 года, и исследователи не могли установить, кому точно он принадлежал до недавнего времени. По словам доктора Марзены Ожарек-Сзилке, археолога из Варшавского университета и одного из авторов работы, благодаря рентгеновским снимкам и 3D-реконструкции тела, удалось рассмотреть крошечную ножку ребёнка в животе умершей.

Результаты исследования польских специалистов были представлены в статье Journal of Archaeological Science. Женщина была представительницей элиты одной из общин Фив. Об этом свидетельствует тщательная мумификация беременной, наличие дорогой ткани и богатого набора амулетов. Более тщательное обследование показало, что египтянка скончалась в возрасте от 20 до 30 лет, вместе с плодом, чей возраст, предположительно, составлял около 26-29 недель. Подобный артефакт является первым единственным известным случаем мумифицирования беременной женщины.

До получения новых результатов исследователи считали, что тело могло принадлежать писателю, чиновнику Хор-Джехути. Он был также жрецом египетских богов Тота и Гора в Фивах и жил в период между второй половиной первого века до н.э. и первой половиной первого века н.э. Однако эта гипотеза сразу отпала, когда было доказано, что мумия принадлежит древнеегипетской женщине. Пол ребенка установить не удалось. Это открытие не оказалось чем-то неслыханным, но археологи были удивлены, узнав, что ткани в мумии были ещё мягкими и почти неповреждёнными. В тканях женщины были выявлены следы крови.

Источник: www.express.co.uk