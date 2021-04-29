 

Мнение: Бои на киргизо-таджикской границе

29.04.2021, 20:20, Разное
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Горящая погранзастава. Киргизы заявили, что захватили у таджиков одну погранзаставу.

На границе Таджикистана и Киргизии вспыхнули боевые действия. Причиной конфликта стал местный территориальный спор из-за водораздела "Головной", который перерос в открытые боевые действия.
На данный момент применяется стрелковое оружие, минометы, бронетехника и артиллерия. Обе стороны подтягивают подкрепления к границе. Таджикистан заявляет, что инициатором конфликта выступили киргизы.
Как представляется, скоро придет медведь и будет всех мирить, так как обе стороны экономически зависят от России.

Никогда такого не было и вот опять.
Переворот – "демократическое правительство" – война. Грузия, Украина, невероятные киргизы.

Трансляция будет идти в Телеграм https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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