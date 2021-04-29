Мнение: Бои на киргизо-таджикской границе
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Горящая погранзастава. Киргизы заявили, что захватили у таджиков одну погранзаставу.
На границе Таджикистана и Киргизии вспыхнули боевые действия. Причиной конфликта стал местный территориальный спор из-за водораздела "Головной", который перерос в открытые боевые действия.
На данный момент применяется стрелковое оружие, минометы, бронетехника и артиллерия. Обе стороны подтягивают подкрепления к границе. Таджикистан заявляет, что инициатором конфликта выступили киргизы.
Как представляется, скоро придет медведь и будет всех мирить, так как обе стороны экономически зависят от России.
Никогда такого не было и вот опять.
Переворот – "демократическое правительство" – война. Грузия, Украина, невероятные киргизы.
Трансляция будет идти в Телеграм https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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