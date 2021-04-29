По всей Индии круглосуточно горят массовые погребальные костры – от COVID-19 каждые 24 секунды умирает человек. Видео

По данным министерства здравоохранения Индии, 28 апреля в стране подтвердили около 380 тыс. случаев COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки.

Предыдущий рекорд был установлен 27 апреля – почти 361 тыс. выявленных случаев COVID-19.

За прошлые 24 часа в Индии умерло 3645 пациентов с коронавирусной инфекцией (один человек за 24 секунды), общее число жертв за время пандемии превысило 204,8 тыс.

В Индии сообщают о расхождениях между официальными подсчетами умерших с COVID-19 и фактическим количеством тел в крематориях, писало AP.

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Контекст:С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.

В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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