В Одессе школьник распылил учительнице в лицо перцовый баллончик. Он объясняет поступок эмоциями после смерти матери

Педагога госпитализировали с ожогом глаз, детей эвакуировали. Действия восьмиклассника квалифицировали как хулиганство.

Как пишет Odessa.online, инцидент произошел в 22-й школе на уроке математики. Видео обнародовал Telegram-канал “Х…евая Одесса”.

Психолог учебного учреждения Александра Мельник рассказала, что у подростка раньше не было конфликтов ни со школьниками, ни с учителями. Свою вину он признает, а поступок объясняет недавней смертью матери, уточнила Мельник.

“Ребенок понимает, что в чем-то он был не прав, объясняет свое поведение сложным эмоциональным состоянием после смерти матери”, – сказала психолог.

В местных пабликах писали, что учительница якобы упомянула маму подростка перед тем, как он распылил ей газ.

Директор школы Оксана Смирнова объяснила, что учительница была на замене этом классе и не знала о смерти матери школьника.

“Мы только второй день, как вышли с дистанционного обучения, учителя знали о смерти матери у ребенка, однако эта учительница была на замене и это был ее второй урок в этом классе”, – отметила директор.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook призвала остановить “поток выводов” в отношении учительницы, и травлю – в отношении подростка.

“Мы надеемся на справедливое расследование и наказание виновных в этом событии. Спасибо стражам порядка, которые мгновенно включились в процесс, им пришлось не только начинать расследование, но и защищать школу от отдельных лиц”, – отметила она.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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