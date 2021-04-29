 

“Терроризируют и доводят до банкротства”. “Кузня на Рыбальском” прокомментировала обыски ГБР

29.04.2021, 20:18, Новости дня
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В заявлении говорится, что для обысков не было никакой юридической необходимости.

“Маски-шоу, которые прокуратура и ГБР устроили на заводе, коллектив и менеджмент расценивают как еще одно доказательство сознательного доведения предприятия до банкротства и срыва выполнения его контрактных обязательств перед украинской армией в условиях российской агрессии. ГБР уже не один год терроризирует завод и хорошо знает, что не было ни одного случая, когда бы “Кузня” не предоставила имеющихся документов по их требованию”, – говорится в заявлении.

Руководство завода считает, что следователи превысили полномочия, определенные решением Печерского суда и “незаконно изымали любые документы, которые им попадались на глаза, а не только те, которые определены решением судьи”.

“Кузня” добросовестно относится к выполнению своих контрактных обязательств, в условиях не всегда своевременных расчетов инвестирует в проекты собственные средства. И даже привлекает кредитные ресурсы… Вопреки распространяемым фейкам о якобы “сверхприбыльности” оборонных проектов, они реализуются на грани рентабельности”, – утверждают в заявлении.

На заводе прокомментировали расследование строительства трех бронированных десантно-штурмовых катеров “Кентавр ЛК”, “Станислав” и “Малин”. По данным “Кузни”, цена этих катеров, в зависимости от комплектации, как минимум в два с половиной раза ниже стоимости зарубежных аналогов, “которые к тому же в 2016 году никто Украине не продавал”.

Предприятие подчеркнуло, что эти катера – пилотные проекты, поэтому тактико-техническое задания на их изготовление неизбежно могут меняться в процессе заказчиком, то есть Министерством обороны, а завод обязан это учитывать.

“Готовность трех десантно-штурмовых катеров в среднем составляет около 90%. Успешно завершены их швартовые и ходовые испытания и вместо того, чтобы принять катера на вооружение, власть пытается остановить этот процесс, что негативно повлияет на боеспособность ВМС Украины”, – подчеркнули на заводе.

Предприятие намерено обжаловать действия правоохранителей.

Контекст:28 апреля ГБР пришло с обысками на завод “Кузня на Рыбальском” в Киеве и в подразделения корпорации “Богдан Моторс”. В ведомстве сообщили, что расследуют закупку Министерством обороны с 2015-го по 2019 год военной техники и услуг ненадлежащего качества по завышенным ценам.
В частности, речь идет о контрактах на поставку 300 медавтомобилей “Богдан-2251”, более 800 автомобилей повышенной проходимости “Богдан-63172” (МАЗ-63172), проведении модернизации и ремонта фрегата “Гетман Сагайдачный”, закупке малых бронированных артиллерийских катеров “Гюрза-М”, “Кентавр”.
До 2009 года совладельцем корпорации “Богдан” был пятый президент Украины Петр Порошенко. Он продал свою долю бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку, который позже сменил фамилию на Гладковский. Последний был президентом компании с 2005 года, покинул этот пост, когда стал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), и в июле 2019 года вновь возглавил “Богдан”. Гладковский ушел из СНБО после скандала вокруг хищений на оборонных предприятиях.
17 октября 2019 года Гладковского в аэропорту Борисполь задержали детективы Национального антикоррупцонного бюро Украины (НАБУ) при попытке выехать из страны. 18 октября ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 (“Богдан-6317”) по завышенным ценам у дочернего предприятия “Автосборочный завод №2”, входящего в состав “Богдан Моторс”, конечным бенефициаром которого он является.
19 октября Высший антикоррупционный суд отправил Гладковского под арест с альтернативой залога в 10,623 млн грн. 21 октября семья Гладковского внесла за него залог, он покинул СИЗО.
В феврале – марте 2019 года программа “Наші гроші” обнародовала расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Согласно расследованию, в схеме участвовали Гладковский, его сын Игорь и экс-глава “Укроборонпрома” Павел Букин.
В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-“прокладок” скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам “Укроборонпрома”. Такой “прокладкой” выступал в том числе завод “Кузня на Рыбальском”, совладельцем которого тогда был Порошенко.
В ноябре 2018 года связанная с украинским бизнесменом Сергеем Тигипко кипрская компания Ewins Limiтеd из группы ТАС приобрела у инвестиционного фонда Порошенко “Прайм Эссетс Кэпитал” 2 535 263 акции “Кузни на Рыбальском”, а у фонда ВІК нардепа от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко – 690 460 акций завода. После этого компания Тигипко стала владельцем более 94% от уставного капитала общества. Сумма сделки не разглашалась, но в отчетности Ewins Limiтеd было сказано, что Тигипко заплатил инвестфонду Порошенко за акции завода почти $236 млн.
По данным LIGA.net, акции и недвижимость завода находятся под арестом. В конце 2020 года “Кузня на Рыбальском” остановила строительство катеров для ВМС Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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