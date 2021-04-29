Все 33 года Самойловой – Личное мнение

Кто-то в 33 уже умирает, всё сделав, кто-то честно живёт и приносит пользу людям.

Оксана Самойлова отметила 33-летие.



Фото: Соцсети

Что полезного сделала? Множество фотографий.

Вот Оксана в платье. Вот без платья. Вот цифры надула. Взяла на колени дочь. Выпила. Закусила пироженкой. Прилегла в кроватку.



Фото: Соцсети

«вот мне и 33)))почти 33)))🍾🍾🍾это когда ты уже взрослый но ещё очень молодой))скажу без скромности -я молодец ,я полностью реализована ,я подарила жизнь аж 4 прекрасным деткам ,я добрая умная и офигенная»

Смотрю я на это и думаю — добрая, умная, офигенная. Молодец, родила 4 раза от рехабного муженька, который называет детей свинотой. Полностью реализовалась 33-летняя женщина — много у неё фотографий в разных платьях.

Какой прок от Оксаны людям? Жирная, прыщавая, нищая подписота смотрит на это, как на сказку про Золушку. Мечта быдла — это я так называю жизнь Самойловой. Ничего не делаешь, зато мишуры много.

Грустно, что сегодня у нас такие героини. Самойловы, Моргенштуцеры — никакой пользы людям.

Или я ошибаюсь? Есть ли что-то хорошее в этой персонажке? Может, хоть коммуналку вовремя платит? Сомневаюсь, конечно, но вдруг?

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