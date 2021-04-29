 

Захарова пригласила иностранцев принять участие в конкурсе “Лидеры России”

29.04.2021, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во время брифинга по текущим вопросам внешней политики официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила иностранных граждан принять участие в треке “Международный” конкурса “Лидеры России”. Она отметила, что это самый масштабный конкурс управленцев в стране, не имеющий аналогов в мире.

Захарова напомнила, что наставниками конкурса являются председатель, заместители председателя правительства, федеральные министры, а также руководители ведущих государственных корпораций и крупных предприятий. Также дипломат отметила: трек “Международный” создан специально для русскоговорящих зарубежных граждан. Принять участие могут иностранцы, не имеющие российского паспорта и не достигшие 55-летия, с управленческим опытом не менее двух лет.

По словам официального представителя МИД, заявки на участие в треке “Международный” отправили граждане 80 стран: например, Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии, Латвии, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Германии, Таджикистана. Зарегистрироваться можно до 17 мая 2021 года включительно.

Дистанционный этап “Лидеров России” начнется 20 мая и продлится до 1 июля. Участникам трека “Международный” будут представлены интеллектуальные тесты и задания на проверку управленческого потенциала. Также для них подготовили тестирование по истории, культуре, географии, экономике и правоведению.

Конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, будут допущены до очного финала трека. Он состоится в Москве в конце августа – начале сентября 2021 года.

“Для победителей трека помимо основных призов будет предоставлена возможность упрощенного получения российского гражданства, а для финалистов – получения вида на жительство”, – рассказала Захарова.

Напомним, конкурс “Лидеры России” является флагманским проектом президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Мероприятие проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / Изменит ли это приговор? Конечно, нет

18.03 / Силовики в Чечне задержали родственников экс-сержанта полка Кадырова, рассказавшего «Новой» о казнях

27.01 / Мнение: Очень раскаиваюсь и прошу прощения. Я больше так не буду

17.02 / Русские националисты стали российскими

09.12 / Добыча «Хаябусы»

14.01 / Звезда “Сплетницы” Джессика Зор впервые стала мамой

14.08 / Мнение: ЦИК Белоруссии обнародовал окончательные результаты выборов

24.07 / Эксперты назвали самый перспективный бренд автомобилей на рынке России

09.11 / Азербайджан признал атаку на российский вертолет

19.03 / Названы восемь самых вредных пищевых привычек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика