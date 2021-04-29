В Рыбинске появится сельскохозяйственный рынок

29.04.2021, 12:48, Новости

Теги: Бизнес, Муниципальный совет

В Рыбинске специализированный появится сельскохозяйственный рынок.

Этот вопрос сегодня согласовали депутаты муниципального совета на заседании постоянной комиссии по экономической политике.

Новый рынок будет построен за счет средств внебюджетных источников на улице Плеханова, где традиционно размещались сезонные сельскохозяйственные ярмарки. Земельный участок будет передан потенциальному владельцу в аренду. Привлечение средств бюджета городского округа город Рыбинск и областного (федерального) бюджета не планируется.

Как отметила докладчик, начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Ольга Харисова, проект будет реализован в рамках муниципальной программы «Развитие рынков, ярмарок в городском округе город Рыбинск Ярославской области».

В инфраструктуре потребительского рынка города Рыбинска нет сельскохозяйственного рынка. В администрации предусмотрели строительство объекта нового формата «сельскохозяйственный рынок» с организацией 90 торговых мест. В структуре рынка будет организована работа приемно-заготовительного пункта по сбору, реализации и переработке сельхоз и дикорастущей продукции.

Председатель муниципального совета Константин Долгов поинтересовался судьбой мини-рынка в мкрн Полиграф. Оказалось, что его судьбой пока не определились, но не исключено, что он сохранится на своем месте.