Мнение: Приступ дружбы

На границе Киргизии и Таджикистана между пограничниками обеих сторон сегодня вспыхнул острый приступ интернациональной дружбы. Киргизия сообщила, что спецназ погранвойск захватил таджикскую заставу. С обеих сторон к границе спешно подтягивается тяжелая техника и войска. Есть убитые и раненые как с той, так и с другой стороны. Началась эвакуация гражданских из населенных пунктов вблизи границы.

Обе страны, кстати – члены ОДКБ.

ПС. Никакой войны, конечно, не предвидится по чисто техническим причинам – обе армии являются слабейшими на пространстве СНГ. В Киргизии 16,5 тыс. действующих военнослужащих, в Таджикистане – всего 6 тыс. Киргизия занимает 110-е место, а Таджикистан — 112-е в Глобальном индексе военной мощи

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