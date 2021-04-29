 

Мнение: Приступ дружбы

29.04.2021, 19:48, Разное
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На границе Киргизии и Таджикистана между пограничниками обеих сторон сегодня вспыхнул острый приступ интернациональной дружбы. Киргизия сообщила, что спецназ погранвойск захватил таджикскую заставу. С обеих сторон к границе спешно подтягивается тяжелая техника и войска. Есть убитые и раненые как с той, так и с другой стороны. Началась эвакуация гражданских из населенных пунктов вблизи границы.

Обе страны, кстати – члены ОДКБ.

ПС. Никакой войны, конечно, не предвидится по чисто техническим причинам – обе армии являются слабейшими на пространстве СНГ. В Киргизии 16,5 тыс. действующих военнослужащих, в Таджикистане – всего 6 тыс. Киргизия занимает 110-е место, а Таджикистан — 112-е в Глобальном индексе военной мощи

Источник: Эль Мюрид



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