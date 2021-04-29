В написании «Диктанта Победы» поучаствовали почти 800 тыс. человек

В международной акции «Диктант Победы» приняли участие почти 800 тыс. человек, первыми его написали на Дальнем Востоке, для жителей региона в 9.00 мск открыли около 1,5 тыс. площадок.

На Дальнем Востоке на вопросы теста на знание истории Великой Отечественной войны ответили порядка 60 тысяч человек.

Тест прошли почти 16 тыс. жителей Приморья, 13 тыс. жителей Якутии и около 9 тыс. жителей Амурской области, сообщается на сайте «Единой России».

В 14.00 по московскому времени к «Диктанту Победы» приступили в остальных 74 регионах. Лидером по числу участников стали Самарская область (около 45 тыс.), Краснодарский край (почти 40 тыс.), Тульская и Ростовская (порядка 35 тыс.), Московская (свыше 33 тыс.) и Воронежская (более 31 тыс.) области. А больше всего площадок акции открыли в Ставропольском крае – 1278.

«В этом году интерес к нашей акции существенно возрос не только по количеству организованных площадок. Желание принять участие в акции продемонстрировало рекордное число людей», – рассказал координатор проекта «Единой России» «Историческая память», заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Также с 14.00 открылся доступ к онлайн-версии «Диктанта Победы». «В начале акции сайт диктантпобеды.рф столкнулся с DDoS-атакой. К счастью, она была быстро преодолена. Но поскольку помешала многим отвечать на вопросы, мы приняли решение продлить сроки написания диктанта онлайн», – отметил Хинштейн, добавив, что точное количество участников станет известно после майских праздников.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Победителями станут те, кто ответит на вопросы не только правильно, но и быстрее других. Они получат билеты на Парад Победы-2022. А победители из числа абитуриентов – дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» в этом году прошла в третий раз. К ней присоединились 80 стран. В РФ было организовано более 16 тыс. площадок. В их числе – биосферный заповедник «Командорский» на Камчатке, заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Москвариум на ВДНХ в Москве, детские лагеря «Артек» и «Орленок», а также метеорологические станции в Арктической зоне.