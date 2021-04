Алсу поздравила дочь Микеллу Абрамову с днем рождения: “Ты с мудростью преодолеваешь трудности”

29 апреля в семье певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова – праздник. В этот день 13 лет назад в одной из клиник Тель-Авива появилась на свет их вторая дочь, которую родители решили назвать Микелла. Знаменитая мама поздравила девочку с днем рождения публично. На своей странице в Instagram она опубликовала архивные фото Микеллы и полное любви и гордости поздравление.

С днем рождения, доченька @mikellaabramova! Спасибо Всевышнему за такой невероятный подарок! Ты озарила нашу семью своим лучезарным светом, своим заразительным смехом, своим невероятным юмором, своей музыкой и талантом, добротой и Любовью! Сегодня тебе уже или всего 13! Ты не по годам взрослая, умная, сильная, и с достоинством и мудростью преодолеваешь трудности! Я тебе желаю никогда не терять этот огонек, это желание делать всех вокруг счастливыми! Будь здоровой, счастливой и пусть сбудутся все твои самые заветные мечты! Очень тебя люблю, – написала Алсу. Пользователи сети согласны с Алсу – многие из них тоже считают, что Микелла выглядит взрослой не по годам. Именно “трудности”, которые как написала мама, девочка преодолевает с достоинством, заставили Микеллу повзрослеть.

В неполные 11 лет дочь Алсу, которая с малолетства занимается музыкой и вокалом, приняла участие в отборочном туре – “Слепых прослушиваниях” – шоу “Голос. Дети”. Своим исполнением песни Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow она поразила членов жюри – Светлану Лободу и Валерия Меладзе – в самое сердце. Путь на шоу для девочки, которая с самого начала не скрывала свое родство со знаменитой Алсу, оказался непростым. Она почти “вылетела”, но сумев восстановиться, выиграла конкурс. Микелла Абрамова, получив 56, 5 процентов зрительских голосов, стала победительницей, оставив позади Ержана Максима, которого многие считали фаворитом. Зрители, в том числе и известные, например, Максим Галкин и Мария Кожевникова, возмутились, предположив, что голоса в пользу Микеллы были накручены. Из-за скандального ажиотажа вокруг финала этого, 6-ого, сезона шоу “Голос. Дети”, результаты голосования были аннулированы и победу Микеллы не признали. Позже, в интервью Ксении Собчак, Алсу призналась, что “покупала” голоса, но правила конкурса не нарушила.

Несмотря на случившееся, не оглядываясь на травлю хейтеров, Микелла продолжает заниматься музыкой и вокалом. У девочки немало и фанатов, которые поддерживают ее, болеют за нее и желают всего самого наилучшего. Именно к ним она обратилась в свой день рождения.

Сегодня мой День Рождения! Хочу сказать огромное спасибо моим родителям и моей большой семье за все! Я вас очень люблю. Друзья, и вам большое спасибо, что вы со мной! Спасибо за вашу любовь и поддержку! – написала Микелла. Сейчас Микелла ведет музыкальную рубрику в программе “Спокойной ночи” на канале “Карусель”, берет уроки актерского мастерства и сценической речи и активно ведет свой блог в Instagram, где радует подписчиков своим пением.

В семье Алсу и Яна Абрамовых растут еще двое детей – дочь Сафина, которой в сентября исполнится 15, и сын Рафаэль, родившийся в 2016 году.