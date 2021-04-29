Аня Чиповская: “У меня было счастливое детство”

Действие фильма происходит в 90-е годы. Главной героине Маше 13, она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, – ее лучшие друзья. Маша ничего не понимает в их взрослых делах, пока однажды это не становится и ее проблемой.

“Маша” – режиссерский дебют Анастасии Пальчиковой, уже получивший высокую оценку профессионального сообщества. В этом году на “Кинотавре” картина взяла приз. Но у актрисы Ани Чиповской сомнений в проекте не было изначально.

“Я прочла сценарий и сразу поняла, что хочу это играть. А когда встретилась с Настей, сомнений не осталось никаких. За ней хочется идти”, – говорит Аня.

Фильм о 90-х. Какие у вас воспоминания об этом времени? Похожи ли ваши личные воспоминания на тона, в которых снята картина?

Нет, у нас с героиней Машей совершенно разные бэкграунды, я все 90-е провела либо с мамой в театре Вахтангова, либо у дедушки с бабушкой в Донецке. У меня было очень счастливое детство. Непростое, потому что временами в семье денег не было, но счастливое.

Как вы относитесь к моде на эстетику 90-х?

Эстетика 90-х во всех странах разная. Мне, например, нравится гранж и в музыке, и в одежде, но совсем не нравятся малиновые пиджаки, люрекс и так далее.

Большую часть фильма Маша – маленькая девочка. Как строилась работа над образом взрослой Маши? Как прорабатывается героиня, когда над персонажем работают два человека?

Я не видела материал с Полиной Гухман, исполнительницей роли Маши в детстве, но перед съемками мы некоторое время провели вместе. Мне было важно, чтобы из двух Маш сложилась одна, чтобы зрители поверили, что это та же самая Маша, просто она взрослый человек теперь, она научилась носить маску, она больше не та юная девочка, верящая в любовь, доверяющая людям.

Минувший год был для вас продуктивным, несмотря на карантин. Какие сложности возникли из-за пандемии?

Карантин мы провели дома, очень спокойно и тихо, это был момент правильной и нужной перезагрузки. Разумеется, все было бы иначе, если бы мы столкнулись с болезнью в тяжелом смысле или болел бы кто-то из родственников, но этого не произошло. Сложности были связаны в основном с театром. Нам пришлось довольно непросто и до сих пор заполняемость залов 50%. Разумеется, мы понимаем, почему так происходит, вирус никуда не ушел. Но мы очень рады всем нашим зрителям, вне зависимости от того, сколько их.

Если брать мировой кинематограф, то можно сказать, что пандемия сыграла на руку малобюджетному кино, так как многие крупные проекты были поставлены на паузу. Что из новинок последних месяцев вам кажется удачным?

У меня есть список того, что я хочу посмотреть, но сейчас я очень много времени провожу в театре, мы выпускаем премьеру, так что пока не до кинопросмотров. Единственное, недавно получилось посмотреть “Девушку, подающую надежды”, мне показалось любопытно. И мне нравится Кэрри Маллиган. Очень хочу увидеть “Отца” и “Землю кочевников”.