Можем отдохнуть!

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На каких условиях и в какие европейские страны могут попасть россияне.

Начинается туристический сезон, во многих европейских странах открываются курортные отели и зоны отдыха — в большинстве своем пока недоступные для россиян. Европейцы в этом году делают ставку на сертификаты вакцинации, которые позволят их обладателям свободно путешествовать: предполагается, что эта система заработает уже в июне. Проблема в том, что поводом для получения сертификата, скорее всего, будет прививка вакциной, одобренной на применение в Европе, — все три российские вакцины в эту категорию не попадают, по крайней мере, пока. Разбираемся, куда и на каких условиях въезд для россиян все же открыт или может открыться в ближайшее время.

Куда можно ехать

Греция с 26 апреля смягчила правила для въезда россиян. По прибытии необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки, либо справку о прививке, при этом вторая доза должна быть получена не ранее чем за 14 дней. Оба документа должны быть переведены на английский язык, но никаких дополнительных требований не предъявляется: вакцина может быть российского происхождения, специального образца справки не существует. Карантин при этом можно не соблюдать. Единственное оставшееся в силе ограничение — квота на общее число туристов из России, которых Греция готова принимать: не более 4000 человек в неделю. Греческие власти рассчитывают, что 14 мая квота может быть отменена — тогда страна начнет принимать всех желающих, при этом требование о тесте или справке сохранится. Перед поездкой необходимо заполнить анкету на специальном сайте: указать страну отправления, продолжительность поездки, приложить копию справки о вакцинации или негативный тест. После этого придет письмо с QR-кодом, которое необходимо иметь с собой, чтобы предъявить на таможне.

В аэропортах — сейчас их открыто девять — проводится выборочное тестирование: в случае положительного результата туриста обяжут отсидеть 10-дневный карантин.

Кипр с 1 апреля открыл границы для россиян и возобновил выдачу виз. Сейчас для въезда в страну необходимо сделать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа и предъявить его на границе. Результаты теста также нужно загрузить в систему Cyprus Flight Pass не позже чем за 24 часа до поездки. После этого нужно за свой счет пройти повторное тестирование в аэропорту: до момента получения результата (обычно это занимает несколько часов) нужно соблюдать самоизоляцию в отеле. Если результат теста отрицательный, самоизоляцию можно прекратить.

Фото: ЕРА

В выходные из-за роста числа заболевших Кипр ужесточил ограничения — на острове введен комендантский час с 9 вечера до 5 утра, закрыта большая часть магазинов, салоны красоты. Туристам можно покидать территорию отелей только один раз в сутки на три часа. При этом часть ограничений касается только местных жителей — так, рестораны и бары, находящиеся на территории отелей, продолжают свою работу, но исключительно для туристов.

Власти Кипра надеются быстро справиться со вспышкой и с 10 мая рассчитывают смягчить условия въезда для привитых туристов, в том числе из России. Для въезда нужно будет предъявить только справку о вакцинации, переведенную на английский, — при этом можно будет не сдавать тест ни перед вылетом, ни по прилете. В отличие от Греции Кипр не будет смотреть на дату вакцинации — то есть получить вторую дозу можно будет хоть накануне поездки.

С 1 апреля выдачу виз россиянам возобновила Хорватия. Туристы из РФ должны предъявить один из трех документов: негативный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 48 часов до прибытия; справку о вакцинации — при этом вторая доза должна быть получена не раньше чем за 14 дней до поездки; либо справку о перенесенном заболевании — она будет действительна в течение 180 дней после выздоровления.

В случае с ПЦР-тестом турист, который находится в Хорватии дольше 10 дней, должен на десятый день повторить тест за свой счет.

Кроме этого, на границе нужно показать подтверждение наличия оплаченного проживания.

Зеленые сертификаты

Многие европейские страны пока держат границы закрытыми для туристов, в том числе из соседних стран ЕС. Ситуация должна измениться в середине июня, когда начнется эксперимент с цифровыми «зелеными сертификатами». Концептуально идея введения таких сертификатов единого образца на уровне всех стран ЕС была одобрена Еврокомиссией 17 марта.

Международное свидетельство о вакцинации. Фото: Mario Hommes / DeFodi Images / Getty Images

Сейчас, говорится в резолюции Еврокомиссии, разные страны просят предъявить разные документы для подтверждения отсутствия заболевания, чтобы разрешить въезд. Это порождает путаницу. «Отсутствие стандартизированного формата приводит к тому, что у путешественников возникают проблемы при предъявлении документов, кроме того, были сообщения о предъявлении фальшивых документов, — говорится в резолюции. — Эти проблемы, приводящие к ненужным задержкам и препятствиям, станут еще более насущными, поскольку все больше европейцев тестируются на COVID-19 и вакцинируются против него, получая разные подтверждения этому».

В качестве решения Еврокомиссия предлагает единые «зеленые сертификаты» для всех жителей ЕС. Тогда же было оговорено, что этот документ начнет применяться в июне.

В минувший четверг представители стран ЕС согласовали основные технические требования «зеленого сертификата»:

Документ будет выдаваться бесплатно всем жителям ЕС, привитым одной из вакцин, одобренных Европейским агентством лекарственных средств, в бумажном и электронном виде

Подтверждением вакцинации будет служить QR-код, то есть сам по себе сертификат не будет содержать никаких личных данных

QR-код должен быть сгенерирован таким образом, чтобы он мог быть считан в любой стране ЕС

Добиться этого технически, как и настроить систему бесплатной выдачи «зеленых сертификатов», — задача каждой страны в отдельности.

В большинстве европейских стран идею «зеленых сертификатов» восприняли с энтузиазмом. Так, в МИД Испании корреспонденту «Новой» сообщили, что страна «полностью поддерживает введение цифровых «зеленых сертификатов», которые вернут мобильность на уровне Европейского союза, гарантируют защиту системы здравоохранения и позволят постепенно возобновить экономическую активность».

Сейчас правительство Испании активно изучает технические возможности. Пока предполагается, что основой для введения «зеленых сертификатов» станет недавно запущенная платформа REGVACU — электронный реестр, в который выгружается информация о гражданах, получивших вакцину.

А без сертификата?

Некоторые страны уже говорят, что с лета хотят принимать российских туристов — в их числе Италия и Словакия. Но сроков там пока не называют — нет и понимания, какие правила на въезд будут действовать.

Для россиян проблема в том, что пока непонятно, как интегрировать в систему европейских «зеленых сертификатов» сертификаты и справки, выданные гражданам третьих стран.

Во-первых, предполагается, что «зеленые сертификаты» будут выдаваться только тем людям, которые привились одной из вакцин, одобренных на применение на уровне всего ЕС — сейчас это Prizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Возможно, Европейское агентство лекарственных средств одобрит к применению Sputnik V — но этого пока не произошло.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Во-вторых, даже если Sputnik V будет одобрен, россияне продолжат получать сертификат о вакцинации российского образца — на русском языке, без QR-кода и с данными внутреннего паспорта, который не используется как документ, удостоверяющий личность, при пересечении границы.

Правда, как раз сейчас Евросоюз обсуждает возможность с лета разрешить свободный въезд жителям США, привитым от коронавируса, — американский вакцинный портфель состоит из тех же препаратов, что и европейский, но сертификат вакцинации в США свой.

В МИД Литвы на вопрос о возможности въезда для россиян отвечают, что пока поездки для жителей из третьих стран с целью туризма запрещены. В будущем, отмечают в МИД, этот запрет может быть снят для путешественников, «которые будут иметь при себе документ, выданный медицинским учреждением, национальным центром вакцинации, либо международный сертификат, подтверждающий, что человек был привит препаратом, зарегистрированном в европейском агентстве лекарственных средств». Как именно должен выглядеть такой документ, если он был выдан национальным центром вакцинации или медучреждением, в Литве пока не решили, но уточняют, что он в любом случае должен быть переведен на один из официальных языков ЕС.

Мария Епифанова

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