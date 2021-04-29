Мнение: Опасные штаты, провальный Оскар и жизнь в американской провинции

1. Судя по данным ФБР и Росстата, на большей части территории США уровень убийств выше, чем в среднем по России. Если считать по отдельным американским штатам, то в 22 из них убивают чаще, чем в среднем российском регионе:

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/jjuycz/usa_states_with_higher_in_red_and_lower_in_blue/

2. Голливуд уже не тот. Премия «Оскар» за последние пару лет стремительно растеряла интерес публики:

https://lenta.ru/news/2021/04/27/oscar/

Американские зрители обошли вниманием церемонию вручения «Оскар», прошедшую 25 апреля. Трансляцию посмотрело рекордно малое количество человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Так, на американском телеканале ABC церемонию посмотрели всего 9,8 миллиона человек. Это примерно на 58 процентов ниже показателя прошлого года. Тогда шоу собрало перед экранами 23,6 миллиона зрителей, что также стало антирекордом.

При этом семь лет назад в прямом эфире «Оскар» смотрели более 40 миллионов человек, подчеркивает телеканал. Отмечается, что в последнее время падают рейтинги и других шоу, таких как «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».

В произошедшем, разумеется, винят прежде всего коронавирус, из-за которого были закрыты кинотеатры и затруднены съёмки фильмов. Кто-то бросит камень и в сторону Ютуба, с которым кинематографу становится всё сложнее конкурировать за симпатии публики.

Однако глядя на список лауреатов Оскара-2021, сложно отделаться от впечатления, что корень проблемы совсем иной:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Оскар_(кинопремия,_2021)

Если эти фильмы и вправду лучшее, что произвёл Голливуд в прошлом году, то приходится констатировать, что «фабрика грёз» превратилась в фабрику политической пропаганды и социальной рекламы.

Большинство фильмов-победителей прямо или косвенно посвящены расовым меньшинствам, проблемам мигрантов и безработных, старикам и инвалидам, жизни алкоголиков, правам женщин, полицейской жестокости и угнетаемым политическим активистам (левым и чернокожим). Несколько картин делают совершенно явные реверансы в сторону Демократической партии. Разумеется, в единственном представленном боевике злодеями являются русские.

С одной стороны, это весьма наглядный срез текущей политической повестки в США. Опять-таки, жизни алкоголиков тоже важны, равно как и жизни всех остальных членов общества. С другой стороны, в Голливуде явно просчитались, если думают, будто внутриамериканская политическая грязь интересна широкой публике за пределами США.

Основой могущества Голливуда в предыдущие несколько десятков лет было зрелищное, героическое кино: боевики, фантастика, фэнтези, исторические фильмы и красивые любовные истории. В такой коктейль вполне успешно можно было подмешивать прославление «американского образа жизни» и ненавязчивое продвижение идеологических и политических моментов. Теперь же сомнительная приправа почти полностью подменила собой основное блюдо.

3. Активистка-урбанистка переехала в США и столкнулась с бедностью и социальными проблемами в американской провинции, о чём теперь увлекательно повествует на видео. С помощью американского друга она открыла НКО и теперь помогает решать городские проблемы жителям штата Огайо:

https://www.youtube.com/watch?v=JHxPee2QJ5M

Впрочем, в плане бизнес-климата нам у США есть чему поучиться. Если у них юридический адрес стоит 30 долларов, то в России начинающим бизнесменам зачастую приходится выкладывать за юрадрес, — очевидно лишнюю в 2021 году бюрократическую гирю, — на порядки больше.