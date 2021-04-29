В сети опубликованы характеристики беспроводных наушников Realme Buds Q2

Базовая цена беспроводных наушников Realme Buds Q2 установлена на весьма скромном уровне – всего-то 25 американских долларов. Однако данное устройство вполне может обеспечить до 20 часов автономной работы.

Наушники относятся к так называемому погружному типу. Иначе говоря, их не сразу заметишь. Это всего-то два модуля с десятимиллиметровыми излучателями, которые вставляются в уши.

При этом гаджет обеспечивает функцию Bass Boost+, которая усиливает низкие частоты. Наушники связаны с проигрывающим устройством, которым может быть обычный смартфон, по беспроводному Bluetooth 5.0. Сигнал улавливается с расстояния до десяти метров. Производство осуществляется по стандарту IPX4.