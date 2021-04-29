 

В сети опубликованы характеристики беспроводных наушников Realme Buds Q2

29.04.2021, 19:34, Новости дня
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Базовая цена беспроводных наушников Realme Buds Q2 установлена на весьма скромном уровне – всего-то 25 американских долларов. Однако данное устройство вполне может обеспечить до 20 часов автономной работы.

Наушники относятся к так называемому погружному типу. Иначе говоря, их не сразу заметишь. Это всего-то два модуля с десятимиллиметровыми излучателями, которые вставляются в уши.

При этом гаджет обеспечивает функцию Bass Boost+, которая усиливает низкие частоты. Наушники связаны с проигрывающим устройством, которым может быть обычный смартфон, по беспроводному Bluetooth 5.0. Сигнал улавливается с расстояния до десяти метров. Производство осуществляется по стандарту IPX4.



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