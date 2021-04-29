 

Умный браслет Huawei Band 6 доступен в РФ на условиях предзаказа

29.04.2021, 19:34, Новости дня
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Как сообщают представители компании Huawei в России, на территории страны уже стартовали продажи нового фитнес-браслета Band 6 по предзаказу.

Напомним, что данное наручное устройство выделяется на фоне аналогов своим огромным, но очень удобным сенсорным экраном. Его размер составляет 1,47 дюйма, а картинка отображается с разрешением 194 на 368 пикселей.

Во время предзаказа цена браслета составит 3490 рублей, тогда как на открытых продажах в розницу она поднимется до 3990 руб. Кстати, последние должны начаться в РФ 13 мая. Покупателям предложат устройства, дизайн которых выполнен в четырех основных цветах. Кроме того, производитель обещает сразу две сотни вариантов циферблатов.



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