Умный браслет Huawei Band 6 доступен в РФ на условиях предзаказа

Как сообщают представители компании Huawei в России, на территории страны уже стартовали продажи нового фитнес-браслета Band 6 по предзаказу.

Напомним, что данное наручное устройство выделяется на фоне аналогов своим огромным, но очень удобным сенсорным экраном. Его размер составляет 1,47 дюйма, а картинка отображается с разрешением 194 на 368 пикселей.

Во время предзаказа цена браслета составит 3490 рублей, тогда как на открытых продажах в розницу она поднимется до 3990 руб. Кстати, последние должны начаться в РФ 13 мая. Покупателям предложат устройства, дизайн которых выполнен в четырех основных цветах. Кроме того, производитель обещает сразу две сотни вариантов циферблатов.