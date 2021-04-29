Члены ОДКБ выберут сторону киргизо-таджикского конфликта методом жеребьёвки

В пятницу в штаб-квартире Организации Договора о коллективной безопасности состоится жеребьёвка стран-участниц ОДКБ.

По её результатам выяснится, на чьей стороне – Киргизии или Таджикистана, будут выступать их армии.

Кроме двух воюющих ныне стран, в ОДКБ также входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия. Согласно Уставу организации, нападение на одну из сторон Договора остальные должны рассматривать как нападение на всех и немедленно приходить на помощь. Ситуации, когда одна страна-участница напала на другую, Уставом не урегулированы и решать этот вопрос приходится в условиях цейтнота.

– То, что военная угроза странам ОДКБ исходит только от других стран ОДКБ, нам известно давно. Но разработать процедуру оказания военной помощи при таком конфликте мы так и не успели. Мне кажется, участие в войне по жребию – лучший способ выполнить наши союзнические обязательства, – заявил генсек ОДКБ Николай Бордюжа.

В пятницу послы Армении, Белоруссии и Казахстана, а также замминистра обороны России будут тянуть жребий. В барабан поместят по два листочка с флагами воюющих сторон. Страны, вытянувшие флаг Киргизии, объявят войну Таджикистану, а вытянувшие флаг Таджикистана – Киргизии.

– Я бы предпочёл завтра стать союзником Киргизии. В Киргизии у нас авиабаза Кант и примерно батальон, а в Таджикистане – целая 201-я мотострелковая дивизия – семь тысяч штыков. Возьмём Душанбе за два часа, – заявил Сергей Шойгу.

Войска стран ОДКБ уже подняты по тревоге, но направления для ударов они получат только завтра.

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