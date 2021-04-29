Ученые назвали недостаток работы в холодном офисе, вредный для здоровья человека

После проведения многочисленных исследований исследователи рассказали о том, что в работе в холодном офисе есть один существенный недостаток. Снижение внутренней температуры тела негативно сказывается на здоровье человека.

В результате, снижается скорость метаболизма, что приводит к увеличению веса. Люди способны поддерживать относительно постоянную температуру тела, даже если находятся в прохладной среде. Тело согревается благодаря трем типам метаболической активности.

Первый процесс – это метаболизм. Ежедневно организм сжигает две третьих калорий, питающие основные функции, генерирующие тепло. Речь идет о кровообращении, дыхании, росте клеток, переваривании пищи и функционировании мозга.

К выделению тепла также приводят любые физические движения, так как мышцы активно сокращаются. Еще один процесс – это согревание с помощью выделения тепла в «буром жире». Это специальная ткань, которая спасала древних людей в ледниковый период. Данный процесс запускается, когда внутренняя температура тела падает до низкого уровня. У большинства людей «бурый жир» с возрастом уходит сам.

По словам ученых, с падением температуры тела человека на один градус, скорость метаболизма снижается на 7%. Повышение температуры на четыре градуса помогает сжечь больше калорий, чем физическая активность человека за весь день.

Источник: glas.ru