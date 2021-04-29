Ученые: У одиноких мужчин повышен риск заболеть раком

Ученые, представляющие Университет Восточной Финляндии, изучили влияние социальных отношений на риск онкологических заболеваний. Оказалось, что у одиноких мужчин среднего возраста больше шансов заболеть раком.

По словам автора исследования Лийзи Краав, одиночество является таким же риском для здоровья человека, как лишний вес или курение. Поэтому ученым нужно обращать больше внимания на этот вопрос.

Проводить научное исследование начали в 80-х годах прошлого века. В нем принимали участие более 2500 мужчин, проживающих в Восточной Финляндии. Состояние их здоровья и показатели смертности испытуемых отслеживались учеными на основании сведений регистров с момента старта эксперимента и до настоящего времени. За этот период 25% мужчин заболели онкологическими заболеваниями, а в 11% случаев это закончилось летальным исходом.

Авторы исследования пришли к выводам, что риск развития рака возрастал на 10% у одиноких представителей сильного пола. При этом, показатели смертности от онкологии были выше у тех пациентов, которые овдовели, были в разводе или никогда не связывали себя узами брака.

Источник: ufacitynews.ru