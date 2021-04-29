 

Ученые: У одиноких мужчин повышен риск заболеть раком

29.04.2021, 19:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые, представляющие Университет Восточной Финляндии, изучили влияние социальных отношений на риск онкологических заболеваний. Оказалось, что у одиноких мужчин среднего возраста больше шансов заболеть раком.
По словам автора исследования Лийзи Краав, одиночество является таким же риском для здоровья человека, как лишний вес или курение. Поэтому ученым нужно обращать больше внимания на этот вопрос.

Проводить научное исследование начали в 80-х годах прошлого века. В нем принимали участие более 2500 мужчин, проживающих в Восточной Финляндии. Состояние их здоровья и показатели смертности испытуемых отслеживались учеными на основании сведений регистров с момента старта эксперимента и до настоящего времени. За этот период 25% мужчин заболели онкологическими заболеваниями, а в 11% случаев это закончилось летальным исходом.

Авторы исследования пришли к выводам, что риск развития рака возрастал на 10% у одиноких представителей сильного пола. При этом, показатели смертности от онкологии были выше у тех пациентов, которые овдовели, были в разводе или никогда не связывали себя узами брака.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.07 / Житель Владивостока получил пять суток ареста после акции в поддержку Фургала

22.07 / Мнение: Армяно-азербайджанская баталия при Лос-Анджелесе

14.01 / Международник о решении ЕСПЧ по Крыму: Не имеет законного значения

09.02 / «Мы слышим их голоса»

26.06 / Мнение: Протесты в США и коронавирус

07.02 / Мнение: Садистские санкции

27.04 / «Целебные свойства воды из Карловых Вар сильно преувеличены» – доктор Мясников

14.09 / Медики назвали «утренний» напиток, очищающий кровь от сахара и холестерина

07.12 / Пользователи соцсетей разоблачили фейк о ЧВК “Вагнера”

29.08 / Экономисты в один голос заявили о крахе режима Лукашенко: Уже проиграл

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика