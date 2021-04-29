Диетолог Шмелева объяснила, можно ли взрослым пить молоко

Диетолог Ольга Шмелева в рамках интервью объяснила, можно ли взрослым людям пить коровье молоко. Она рассказала, насколько правдивой является информация о пользе и вреде данного продукта.

В молоке имеется лактоза, а для ее нормального расщепления необходима лактаза. В кишечнике человека соответствующий фермент присутствует максимум до 5 лет. После достижения трехлетнего возраста количество элемента начинает постепенно уменьшаться. Именно поэтому после употребления молока наблюдается жидкий стул, метеоризм, дискомфортные ощущения в животе. Данные симптомы говорят о непереносимости молока.

Продукты, которые легко могут усвоить дети, порой не нужно включать в повседневный рацион питания взрослым. В то же время не стоит ограничивать себя в молоке, если реакция на него является нормальной. В случае, когда человек имеет ярко выраженную непереносимость, то лучше исключить из рациона данный продукт. Употреблять разрешается кефир, творог, йогурт.

Источник: tvzvezda.ru