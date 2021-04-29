 

Мнение: На киргизо-таджикской границе

29.04.2021, 19:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана на вечер 29 апреля.

1. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 19 часов местного времени.
2. Стороны договорились обсуждать спорные вопросы в ходе дипломатических переговоров.
3. Выдвинутые к границе силы армий сторон должны вернуться в районы постоянной дислокации.
4. На 18 часов было заявлено 3 убитых и 24 раненых, включая мэра города Исфара. У Таджикистана. Также сообщалось об 1 убитом и существенном количестве раненых у киргизов.
5. Из района боев было эвакуировано от 800 до 1000 человек.
6. Остановка боевых действий, если ее конечно не сорвут, вернет конфликт в замороженное состояние.

Обновления на тему ситуации будут выходить в телеграм-канале – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / Участники полуфинала “Цифрового прорыва” разработают IT-решения для бизнеса

10.12 / Дисморфофобия — это серьёзно – Личное мнение

08.01 / Ученые: Бессимптомные носители COVID-19 передают его напрямую в 59% случаев

20.11 / Азиза удивила поклонников съемками в новогоднем шоу без нижнего белья

14.09 / Политолог заговорил об отставке Лукашенко в ближайшие недели

20.10 / В Сети рассекретили дизайн обновлённого кроссовера SsangYong Rexton

18.02 / Политолог Класковский: Местные выборы станут испытанием для Лукашенко

19.03 / Власти США требуют прекращения строительства «Северного потока – 2»

10.09 / Перехват

25.03 / Медики считают чеснок важным ключом к долголетию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика