Мнение: На киргизо-таджикской границе

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана на вечер 29 апреля.

1. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 19 часов местного времени.

2. Стороны договорились обсуждать спорные вопросы в ходе дипломатических переговоров.

3. Выдвинутые к границе силы армий сторон должны вернуться в районы постоянной дислокации.

4. На 18 часов было заявлено 3 убитых и 24 раненых, включая мэра города Исфара. У Таджикистана. Также сообщалось об 1 убитом и существенном количестве раненых у киргизов.

5. Из района боев было эвакуировано от 800 до 1000 человек.

6. Остановка боевых действий, если ее конечно не сорвут, вернет конфликт в замороженное состояние.

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