 

Героиня мема “девочка-катастрофа” продала свое культовое фото за $430 тыс.

29.04.2021, 19:24, Новости дня
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Снимок был сделан еще в 2005 году отцом девочки. По данным Insider, отец сфотографировал дочь на фоне горящего дома, когда ей было 4 года, и они вместе гуляли по своему району в Северной Каролине. “Хотя она, возможно, не была поджигателем или пироманьяком, вскоре это стало ее альтер-эго”, – отмечает издание.

Кадр стал вирусным в сети и превратился в мем. В описании лота на аукционе его называют “одним из самых узнаваемых изображений 21 века”. Пользователи интернета часто делали собственные коллажи и изображали девочку на фоне масштабных природных катаклизмов. 

Сейчас героине фотографии 21 год. Ее семья обращалась за советами к другим героям мемов и наконец монетизировала популярный снимок.

NFT был закодирован таким образом, что авторские права сохраняются за Рот, она получит 10% при каждой перепродаже фото. Издание отмечает, что это впервые дает ей некоторый контроль над вирусным изображением. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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