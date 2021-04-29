Заместитель гендиректора РЖД стал наставником конкурса “Лидеры России”

Регистрация продлится до 17 мая включительно на сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф. Цель трека – выявить специалистов, способных создавать будущее с помощью информационных технологий.

Заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин стал наставников конкурса. “Надеюсь, участники трека «Информационные технологии» станут проводниками современной цифровой культуры, что поможет им продвигаться по карьерной лестнице в любой отрасли», – сказал он.

Принять участие в треке могут граждане до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет.

Чаркин отметил, что в РЖД накопили большой опыт по применению цифровых технологий. “В 2019 году была принята Стратегия цифровой трансформации компании до 2025 года. В ее рамках разрабатываются восемь цифровых платформ и более 50 сервисов и продуктов на их основе”, – сказал он.

Победители трека получат наставников – ведущих профессионалов в сфере инноваций, приглашения на работу в органы госвласти и подведомственные организации, а также в компании с государственным участием и крупные холдинги. У финалистов будет возможность пройти стажировки, принять участие в международных ИТ-форумах.

“Лидеры России” – флагманский проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. В новом сезоне конкурса предусмотрено восемь треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.

За несколько лет высокие должности получили 270 участников конкурса. Шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – главами регионов, четверо – мэрами городов.