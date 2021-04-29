 

На вокзале в Стамбуле обезвредили бомбу

29.04.2021, 19:16, Разное
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На территории автовокзала в Стамбуле был обнаружен начиненной взрывчаткой автомобиль, передает телеканал “360”. Сообщается, что взрывчатого вещества там было порядка пяти килограммов. Специалистам удалось обезвредить бомбу.

По мнению правоохранительных органов Турции, к попытке устроить теракт в Стамбуле могут быть причастны члены группировки под названием “Рабочая партия Курдистана”. Глава турецкого МВД подчеркнул, что заложившие бомбу преступники уже были пойманы.



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