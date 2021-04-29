Мнение: О национальном позоре со «Спутником V»

Америка вставила фитиль России, а чехи окончательно распрощались со «Спутником V» – вообще лучшей в мире российской вакциной от #коронавирус­а. Ранее много шагов в этом направлении сделала Словакия, проблемы встречались и в Бразилии. Вот так хороший продукт губит плохой маркетинг, которым занимается государственный РФПИ.

Но это ещё не позор. Национальный #позор – он в другом совсем.

Итак, сегодня чешский фармрегулятор сообщил, что прекратил изучение российского препарата, якобы из-за недостатка документации. А власти страны заявили, что не рассматривают его использование в республике. В республику, как заявляют премьер-министр Андрей Бабиш и глава Минздрава Петер Аренбергер, поступает достаточное число вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе.

Досадно, хотя и вполне ожидаемо на фоне «шпионского скандала» и обмена высылками дипломатов. Но куда более интересно то, что произошло в #США.

Ещё до начала своего президентского срока Джо Байден говорил, что за первые 100 дней его пребывания в Белом доме в стране сделают 100 млн прививок от коронавируса. План перевыполнен. 21 апреля власти #США отчитались о 200 млн введённых доз в Америке. То есть, хотя бы один укол из двух получили около половины американцев (некоторые успели привиться полностью).

На этом фоне #Россия – родина первой в мире зарегистрированной вакцины от SARS-CoV-2 – выглядит убого, если не сказать жалко.

Введено около 12 млн доз вакцины – в 16 раз меньше, чем в Америке! Доля вакцинированного населения впятеро меньше американской. Отставание позорное: сапожник без сапог.

Нельзя не признать, что агитационная кампания по вакцинированию в России, по сути, провалена. В Москве, например, о вакцинации сообщают разве что безликие билборды, где невнятные врачи призывают сделать прививку, а за подробностями отсылают по интернет-адресу даже без QR-кода. Нет ни разных – для разной аудитории – селебрити, бодро вещающих по всем каналам: «Люди, я привился! Поступайте, как я». Ни постоянных сообщений о том, что какой-либо политик, чиновник, депутат поставил вакцину. Да что там, даже президент Владимир Путин вакцинировался тайно и Бог весть чем – широкой публике сие не озвучили. Зато явно стало известно, что для доступа на зачтение президентского послания от приглашённых требовали чистых ПЦР-тестов или двухнедельного карантина под надзором ФСО. Хорошая иллюстрация эффективности российской вакцины!

И уж совсем никак не отрабатывается РФПИ, отвечающем за производство и поставки «Спутника V», негатив в адрес отечественного препарата. Сообщения о сомнениях в его качестве и безопасности поступают регулярно из разных стран. Но ответы в стиле #вывсеврети подозрений не снимают. И, похоже, часть документации по «Спутнику V» российские власти всё же придерживают. Что доверия к вакцине совсем не повышает.

То есть, даже из хорошего, полезного и нужного дела российские чиновники и их протеже ухитряются сотворить нечто позорное. Ну и зачем нужно было так гнать с вакциной, срезая все возможные углы, если в итоге ей не хотят пользоваться ни за рубежом, ни дома?

Что это вообще за талант у нынешних властей даже из «конфетки» сделать г***но?

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