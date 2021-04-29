 

Премьеры Киргизии и Таджикистана заявили о готовности разрешить ситуацию на границе

29.04.2021, 18:52, Новости дня
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Премьер-министры Таджикистана и Киргизии Кохир Расулзода и Улукбек Марипов пришли к единому мнению по снижению напряженности в ситуации на границе между странами, сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

«Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров», – цитирует пресс-службу РИА «Новости».

Премьеры обеих стран полагают, что при решении приграничных вопросов «применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта».

Напомним, в четверг глава правительства Киргизии и премьер-министр Таджикистана встретились на полях Евразийского межправительственного совета для обсуждения ситуации на границе.

Пресс-служба киргизского МИДа сообщила, что стороны пришли к соглашению прекратить огонь с 20.00 по местному времени и отвести военных на места прежней дислокации.

Пресс-служба МИД Таджикистана заявила, что ситуация на границе перешла в политико-дипломатическое русло, главы правоохранительных органов двух стран вскоре начнут переговоры.

Новый виток обострения конфликта случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух стран произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной». Киргизия уже эвакуировала население из зоны конфликта на границе с Таджикистаном. Замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, идет перестрелка.

Глава Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации в свете ситуации на границе с Таджикистаном. При этом все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение в связи с ситуацией на границе с Киргизией.

По данным киргизского минздрава, в результате столкновений на границе с Таджикистаном погибли два жителя Киргизии, 26 получили ранения.

Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов сообщил газете ВЗГЛЯД, что нынешняя вспышка боев под Баткеном может перерасти в длительное военное противоборство. Причина – нет признанной полноценной границы между республиками.



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