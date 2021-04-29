Скотт Иствуд о работе с Гаем Ричи: “Он не “голливудский” режиссер”

Скотт, это был ваш первый опыт работы с Гаем Ричи. Какое было ваше первое впечатление? Какими вы видите его фильмы?

Свое первое впечатление от работы с ним могу описать так: он очень непредсказуем и горит своей работой. И мне очень нравится, что он с головой погружается в это все, его захватывает работа с персонажами, он выстраивает их жизненный путь. У всех фильмов Гая Ричи есть одна особенность – он любит исследовать преступный мир, но у каждого персонажа есть свои недостатки, свои проблемы, все через что-то проходят. Именно это делает его фильмы такими интересными, потому что ты переживаешь за этих персонажей. Даже если они преступники или совершали ужасные поступки, с какой-то их частью ты все равно идентифицируешься.

Ваш герой Джен – полная противоположность тех персонажей, которые вы воплощали на экране до этого. Как бы вы его описали? И что вам пришлось сделать, чтобы вжиться в роль?

Джен – опасный, очень опасный (Смеется). Я сразу понял, что он очень вспыльчивый и совершенно непредсказуемый. И мне это понравилось, я был рад такое сыграть. Он как будто ходячая бомба. Я хотел, чтобы Джен выделялся и чтобы было заметно, как много внимания он уделяет своей внешности и атрибутам роскоши. Ему нравятся драгоценности и разные красивые вещи. Еще мы решили сделать мою внешность немного грубее, как хотел Гай. Так что мне на лицо с помощью пластического грима наносили шрам. Также была контактная линза, которую сделали и раскрасили специально для меня. Ее отправили художнику, и он создал эффект мутного глаза. Носить ее все время съемок было для меня веселым испытанием.

Скотт, как вы считаете, насколько этот фильм повлияет на вашу дальнейшую карьеру и амплуа? Каково вам было работать с ним на съемочной площадке?

Работа с Гаем Ричи – один из лучших моментов в моей карьере. Он очень собранный. По-другому не скажешь, но он не очень “голливудский” режиссер, что мне в нем и нравится. Он просто берет и делает, идет и снимает, причем делает это одновременно просто и интересно. Мне очень понравилось с ним работать. У нас получился классный экшн-фильм. Хорошие парни сражаются с плохими. Я сам по себе очень активный, поэтому мне всегда особенно нравилось исполнять каскадёрские трюки.

Что, на ваш взгляд, делает фильмы Гая Ричи интересными?

Что делает фильмы Гая Ричи особенным, так это “серые зоны”. То есть плохие парни могут быть хорошими, а хорошие – плохими, его персонажи и поступки, которые они совершают, не делятся на “черное” и “белое”. И это делает его фильмы такими захватывающими, добавляет глубины. И, конечно, в лучших традициях Гая Ричи многие не доживут до финала. Будет весело!