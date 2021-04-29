Суд отклонил жалобу Навального

…на приговор по делу о клевете на ветерана.

Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобу политика Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Навальный участвовал в заседании суда по видеосвязи. Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Защита оппозиционера просила отменить решение мировой судьи в связи с отсутствием состава преступления и полностью оправдать политика. По их мнению, приговор незаконный, несправедливый и вынесен с нарушениями.

В своей апелляционной жалобе адвокаты указали, что решение суда предыдущей инстанции основано на домыслах. Защитники настаивали на отсутствии доказательств того, что Навальный оклеветал ветерана. Как считают адвокаты, высказывание их подзащитного носит оценочный характер.

Прокурор Екатерина Фролова возразила, что доводы защиты голословны. Приговор, по ее мнению, вынесен законно с соблюдением всех процессуальных норм.

20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным в клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК), ему назначили 850 тысяч рублей штрафа. Это дело возбудили против политика в середине июня прошлого года после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции.

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Вину Навальный не признал. Он сейчас находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу «Ив Роше».

Андрей Карев

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