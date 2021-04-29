 

Ученые рассказали о зависимости риска заражения COVID-19 от места в самолете

29.04.2021, 18:34, Разное
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Американские исследователи изучили возможность заражения инфекционными заболеваниями в условиях авиаперелета. Оказалось, что степень риска передачи COVID-19 зависит от места, выбранного пассажиром в салоне самолета.
Коронавирус, охвативший в настоящее время всю планету, передается от человека к человеку преимущественно воздушно-капельным путем при непосредственном контакте. Поэтому особый риск заражения летальным заболеванием существует в определенных локациях со скоплением людей. Такими местами являются, в числе прочих, и салоны пассажирских лайнеров. Американские исследователи решили выяснить, насколько высока вероятность заражения на борту самолета.

В первую очередь эксперты проанализировали заполнение кресел в салоне аэросудна. Так, от хвоста к носу обычно число занятых мест возрастает. В таком случае, отмечают специалисты, повышается и риск заражения COVID-19. Еже одним фактором, влияющим на возможность инфицирования, является способ посадки пассажиров на свои места. Если это процесс происходит неконтролируемо, то авиапутешественники могут находиться в непосредственной близости друг к другу, пытаясь сложить свою ручную кладь на багажные полки.

Подобных столпотворений, считают ученые, можно избежать, предоставив пассажирам возможность рассаживаться в случайном порядке. Для подтверждения своей теории исследователи создали порядка 16 тысяч компьютерных симуляций. Моделирование учитывало варианты посадки и перемещений пассажиров внутри лайнера. Как оказалось, именно переход по салону больше повышает риск подхватить коронавирус по сравнению с заражением при неудачном соседстве. Причем передвижения на борту судна способствует повышению опасности передачи и других, не менее летальных вирусов, например, Эбола. Чтобы снизить процент заражаемости, как пишет «Ньюинформ», исследователи предлагают не размещать багаж на полках и занимать сидения непосредственно у окон.

Источник: newinform.com



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