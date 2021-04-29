Ученые назвали причины возникновения проблем с пищеварением при COVID-19

Согласно статистическим данным, практически у каждого десятого пациента, страдающего от коронавируса, возникают серьезные проблемы с пищеварением. По словам молекулярных биологов, к этому процессу имеют отношение ионы кальция.

Ученые, которых возглавила доцент Университета Джонса Хопкинса Ольга Ковбаснюк, проанализировали образцы различных типов тканей кишечника. Биологи проследили, как они будут реагировать на то, что в питательной среде появятся частицы SARS-CoV-2 или его «муляжей», не способных проникнуть внутрь клетки. Выяснилось, что COVID-19 приводит к воспалению в тканях кишечника, что сказывается на работе пищеварительной системы. Из-за действия вируса клетки вырабатывают сигнальные молекулы, которые только усиливают воспалительные процессы.

Данные вещества нарушают работу ионных каналов, в результате чего поглощаются атомы кальция и выбрасываются ионы хлора. По словам ученых, происходит активация генов, которые вызывают проблемы с пищеварением у больных коронавирусом. Этот процесс характеризуется тем, что происходит ускоренный вывод содержимого кишечника.

Ольга Ковбаснюк уверена, что благодаря новому исследованию врачи смогут более точно подбирать противовоспалительные лекарственные препараты, убирающие проблемы с пищеварением.

Источник: nauka.tass.ru