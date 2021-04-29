 

Ученые перечислили 7 причин, почему нужно пить чай с лемонграссом

29.04.2021, 18:32, Разное
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Чай с лемонграссом не только обладает успокаивающим эффектом, но и имеет ряд других преимуществ. Ученые перечислили 7 причин, почему нужно употреблять этот напиток. При чем, все они научно обоснованы.
В лемонграссе высокая концентрация калия, что способствует выработке мочи. Поэтому напиток из этого растения способен улучшить кровообращение и уменьшить артериальное давление. Кроме этого, чай используют как детоксикационный напиток, снижающий вес и ускоряющий метаболизм. Этому способствуют кофеин и полифенольные соединения, так как они повышают уровень окисления жиров и расход энергии.

Еще одна причина, по которой исследователи рекомендуют употреблять чай с лемонграссом, это профилактика онкологических заболеваний. Лимонник содержит огромное количество антиоксидантов, которые способны вступить в борьбу со свободными радикалами, отвечающими за образование раковых клеток.

Лемонграсс отлично решает проблемы, которые возникают с пищеварением. Чай применяют при тошноте, запорах, вздутии и язве желудка. Также лимонник используют для того, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина, из-за которого возникают болезни сердечно-сосудистой системы.
По словам американских ученых, лемонграсс уменьшает уровень стресса и беспокойства. Его эффективно использовать как средство для роста волос. Благодаря витаминам С и А, содержащимся в этом чае, укрепляются волосяные фолликулы и предотвращается выпадение волос.

Источник: medikforum.ru



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