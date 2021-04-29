В России назвали количество военных, задействованных в “контрольной проверке войск”

Командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев уточнил, что еще завершается перевозка только одного эшелона – с полигона Мулино.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил, что все подразделения флота вернулись в места постоянной дислокации.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в “контрольных проверках” приняли участие более 300 тыс. военных и 35 тыс. единиц вооружения и военной техники. Были задействованы 180 кораблей и катеров, а также около 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов военно-транспортной авиации.

В течение двух недель на 101 полигоне было проведено более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба, заявил генерал армии. По его словам, в учениях, проходивших на всей территории России, задействовалось более 500 объектов учебно-материальной базы.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ, в свою очередь, объявили о контрольной проверке войск. Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации.

В то же время Шойгу заявил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегическом командно-штабном учении “Запад-2021”, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

В Госпогранслужбе Украины 28 апреля сообщили, что Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но у восточной границы Украины они остались. “Что касается полевых лагерей в Воронежской области, мы никакого движения там пока не видим”, – подчеркнул глава ГПСУ Сергей Дейнеко.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин подчеркнул, что в Крыму Россия также лишь имитирует отвод войск, полноценного свертывания не происходит.

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