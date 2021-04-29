Лидер организации “Традиции и порядок” Богдан Ходаковский заявил о политических преследованиях

Лидер “Традиции и порядка” заявил, что как поведение полиции, так и факт “неожиданного и агрессивного” внимания к нему со стороны МВД свидетельствуют о новой волне “закручивания гаек” власти против представителей патриотических организаций и движений.

“Подозрение, с которым ко мне пришли в гости полицейские, больше похоже на анекдот, чем на документ. В ходе обыска они сами не знали, что ищут. Они просто переворачивали все в квартире и старались устроить максимальный беспорядок. Складывалось стойкое впечатление, что это не следственные действия, а цирк с плохими клоунами. Я абсолютно убежден, что таким образом мне пробовали намекнуть, что нужно вести себя потише на политической арене”, – заявил Ходаковский.

Причиной обысков он считает политическую деятельность “Традиции и порядка”, а сам факт уголовного преследования назвал давлением на организацию.

“Кто-то в высоких кабинетах явно раздражен тем, что мы мешаем им банально зарабатывать на различных махинациях и аморальных действиях против украинского народа”, – заявили в “Традиции и порядке”.

Видео обыска организация также опубликовала в своем YouTube.

ВИДЕОВидео: Традиція і Порядок / YouTube

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