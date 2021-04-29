В Румынии выявили “индийский” штамм коронавируса

Случай был диагностирован у 26-летнего пациента, который прибыл в Румынию около месяца назад и имел легкие симптомы (кашель).

В Национальном институте общественного здравоохранения (INSP) заявили, что выявленная мутация коронавируса не является более заразной, которая, как полагают, вызвала резкий рост заболеваемости COVID-19 в Индии.

Отдельно в Румынии отслеживают вспышку SARS-CoV-2 среди восьми строительных рабочих, прибывших из Индии в округ Брашов. У пяти человек была подтверждена инфекция коронавируса, у трех анализы были отрицательными.

Контекст:По данным правительства Румынии на 29 апреля, в стране за все время пандемии подтвердили более 1,05 млн случаев коронавирусной инфекции (1,85 тыс. – за последние сутки), умерло почти 28 тыс. человек с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.

—